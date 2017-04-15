Kalinic salta l'Inter. Milic rimane in diffida. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
Kalinic salta l'Inter. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola
A cura di Gabriele Caldieron
15 aprile 2017 17:09
Dopo la clamorosa sconfitta maturata in casa contro l'Empoli di Martusciello piove sul bagnato per la Fiorentina che oltre ai tre gialli, è stato espulso Nikola Kalinic che salterà Fiorentina-Inter. L'unico diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 12
BADELJ: 8
ASTORI: 7
SALCEDO, GONZALO: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
BORJA VALERO: 3
OLIVERA CHIESA, ILICIC: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, CRISTOFORO: 1
Totale: 81
Gabriele Caldieron