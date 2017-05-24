Kalinic richiestissimo in tutta Europa, ma la Fiorentina ha la sua strategia...
Nikola Kalinic è, come da pronostico, l'ago della bilancia del mercato viola e non mancano di certo gli estimatori, in Italia e all'estero. Il finalizzatore croato è cercato con insistenza dal Milan d...
Nikola Kalinic è, come da pronostico, l'ago della bilancia del mercato viola e non mancano di certo gli estimatori, in Italia e all'estero. Il finalizzatore croato è cercato con insistenza dal Milan di Vincenzo Montella e piace anche alla Roma. Ma l'attaccante ex Dnipro potrebbe anche aprire le porte ad un'esperienza in un nuovo campionato: è noto ormai da tempo l'interesse del Borussia Dortmund del neo allenatore Lucien Favre, ma sullo sfondo si sta palesando anche l'attenzione dello Zenit San Pietroburgo. A questo punto la Fiorentina gestirà la situazione in modo tale da poter monetizzare il più possibile la cessione del centravanti, che non avverrà prima di metà giugno. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.