Kalinic richiestissimo in tutta Europa, ma la Fiorentina ha la sua strategia...

Nikola Kalinic è, come da pronostico, l'ago della bilancia del mercato viola e non mancano di certo gli estimatori, in Italia e all'estero. Il finalizzatore croato è cercato con insistenza dal Milan d...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2017 18:34

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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