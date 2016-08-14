Kalinic: l'Everton si presenta con un'offerta milionaria. Fiorentina rifiuta e chiede di più...

La Premier League bussa ancora una volta alle porte della Serie A: quesra volta è il turno di Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina finito nel mirino dell’Everton, che avrebbe presentato un’offe...

La Premier League bussa ancora una volta alle porte della Serie A: quesra volta è il turno di Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina finito nel mirino dell’Everton, che avrebbe presentato un’offerta importante ai viola. La società italiana ha rifiutato di trattare poiché vorrebbe cedere il croato solo per una cifra superiore ai trentacinque milioni, con Sky Sport che continua a parlare di una possibile cessione per fare cassa.