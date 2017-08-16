Kalinic: bloccata la trattativa per la cessione. Manca l'accordo circa le modalità di pagamento...

La trattativa tra Fiorentina e Milan per il passaggio in rossonero di Nikola Kalinic non può ancora essere definita conclusa. Questo quanto riportato da Sky Sport, che specifica che le due società non...

La trattativa tra Fiorentina e Milan per il passaggio in rossonero di Nikola Kalinic non può ancora essere definita conclusa. Questo quanto riportato da Sky Sport, che specifica che le due società non avrebbero trovato ancora un accordo circa le modalità di pagamento. Sono comunque attese novità nelle prossime ore.