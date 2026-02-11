Kaladze nostalgico: “Una volta anche la Fiorentina era piena di campioni”

L’ex difensore del Milan Kakha Kaladze, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso con nostalgia gli anni d’oro del calcio italiano.“Non c’è più Silvio Berlusconi e, più in g...

L’ex difensore del Milan Kakha Kaladze, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso con nostalgia gli anni d’oro del calcio italiano.

“Non c’è più Silvio Berlusconi e, più in generale, è cambiato completamente il panorama del calcio in Italia. Quando sono arrivato, la Serie A era il campionato più forte d’Europa: c’erano fuoriclasse ovunque, non solo al Milan, all’Inter o alla Juventus, ma anche in squadre come Parma, Fiorentina, Lazio e Roma. Oggi, invece, il livello tecnico medio è decisamente più basso rispetto a quel periodo”.