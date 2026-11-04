Juventus, McKennie non viene convocato e salta l'AZ Alkmaar in Europa League: Fiorentina a rischio?

La sua presenza al Franchi resta da valutare

Weston McKennie non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Il centrocampista statunitense aveva accusato un affaticamento muscolare durante l'ultima gara contro il Napoli, tanto da essere sostituito all'intervallo.



Nell'allenamento di oggi, secondo quanto raccontato da Sky Sport, McKennie ha inizialmente lavorato con il resto del gruppo, nella seduta cominciata alle 11.30. Successivamente ha svolto individualmente la seconda parte dell'allenamento, insieme a Cabal, per poi riaggregarsi ai compagni durante il torello finale.



Spalletti ha preferito non correre rischi, escludendolo dalla trasferta olandese insieme agli altri sette indisponibili. Resta quindi da capire se il centrocampista riuscirà a recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato.



Domenica 8 novembre, alle 20:45, la Juventus sarà infatti ospite della Fiorentina al Franchi, nell'ultima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. La presenza di McKennie contro i viola è al momento da valutare e dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni.