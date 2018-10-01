Juventus, i bianconeri rischiano la chiusura della curva per i cori razzisti
Secondo quanto riporta Gazzetta.it, gli Ispettori Federali hanno registrato ripetuti insulti a sfondo razzista all'Allianz Stadium in occasione della gara tra Juventus e Napoli. La curva bianconera po...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 18:59
Secondo quanto riporta Gazzetta.it, gli Ispettori Federali hanno registrato ripetuti insulti a sfondo razzista all'Allianz Stadium in occasione della gara tra Juventus e Napoli. La curva bianconera potrebbe rimanere chiusa. Destinatari dei cori Napoli, i suoi tifosi, i suoi giocatori, il suo allenatore, apostrofato ripetutamente come un “maiale”, scrive il referto. Percepiti, inoltre, anche i buu razzisti lanciati a Koulibaly.tmw