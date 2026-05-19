Juventus derubata dalla Fiorentina? Tommasi smentisce: "Netta la spinta di Mckennie su Gosens"

Nel corso dell'ultima puntata di open VAR il designatore arbitrale Tommasi è intervenuto per commentare gli episodi della scorsa giornata

Nel corso dell'ultima puntata di open VAR il designatore arbitrale Tommasi è intervenuto per commentare gli episodi della scorsa giornata. Tommasi si è soffermato anche anche su i due gol annullati alla Juventus contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Ineccepibile la decisione di Massa di annullare la rete di Mckennie. C'è una spinta evidente che non permette a Gosens di intervenire sul pallone e nemmeno di staccare in modo corretto. Si vede bene il braccio che spinge, fa bene il VAR a non intervenire. Nel secondo gol Vlahovic è in fuorigioco, Pongracic non cerca di giocare il pallone per cui essendo una deviazione e non una giocata non rimette in gioco Vlahovic"