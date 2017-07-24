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Juric: "Simeone diventerà un Top Player. Chi lo prende farà un affare.."

Intervistato da Il Secolo XIX Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del figlio d'arte Giovanni Simeone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 15:23
Juric: "Simeone diventerà un Top Player. Chi lo prende farà un affare.." - simeone
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Intervistato da Il Secolo XIX Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del figlio d'arte Giovanni Simeone, una delle prime scelte in attacco della Fiorentina: “Penso che andrà via, se arriva l’offerta giusta. Diventerà un top player, ne sono convinto. Chi lo acquista fa un grande affare”.

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