Juric annuncia: "Contro la Fiorentina out Folorunsho e Nogonge. Dobbiamo essere perfetti"

£La Fiorentina ha una squadra importantissima, hanno fatto un sacco di acquisti"

L'allenatore del Monza, Ivan Juric, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "L’obiettivo è rimanere in serie A con questi principi, e quindi ragazzi giovani. Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene. I margini di miglioramento sono impressionanti. Secondo me ha fatto la sua miglior prestazione contro l'Atalanta".

Rientrerà qualcuno?

"Maye, Folorunsho e Ngonge non ci saranno, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. Mi chiedete se giocherà Birindelli o Toure… Mi piacciono entrambi, ho due giocatori che mi fanno sentir sereno. Pessina ha fatto due settimane di allenamento. Solo la sua presenza alza il livello dell'allenamento. Domani titolare? Ci penserò".

Quanto è cresciuto il suo Monza?

"Siamo migliorati tantissimo, noto una crescita immensa anche a partire dall'ultima contro l'Atalanta. Il morale è molto alto. Non siamo soddisfatti a livello di classifica, ma come prestazioni sì. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza deprimerci. La Fiorentina ha una squadra importantissima, hanno fatto un sacco di acquisti. Andiamo a giocare con grandissimo coraggio e dovremo essere perfetti". Lo riporta TMW.