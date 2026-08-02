Juanlu Sanchez va in Premier, destinazione Bournemouth: era stato accostato alla Fiorentina

Il terzino classe 2003 lascerà il Siviglia e andrà in Inghilterra

È ormai tutto definito per il trasferimento di Juanlu Sanchez al Bournemouth. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino destro spagnolo lascerà il Siviglia per iniziare una nuova avventura in Premier League. L'operazione sarebbe stata definita sulla base di 11 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungono altri 2 milioni di bonus.

Nelle scorse settimane Juanlu Sanchez era stato accostato ad alcuni club di Serie A, tra cui la Fiorentina. Il classe 2003, era infatti finito sul taccuino della dirigenza viola come possibile rinforzo per la corsia destra. I viola hanno poi puntato su Alex Jimenez per rinforzare la fascia, abbandonando la pista che portava al giocatore del Siviglia.