Jovic delude ancora, la Gazzetta dura: “Fa una passeggiata serale, le sue prestazioni sono preoccupanti”

Luka Jovic nonostante l’addio alla Fiorentina non riesce ancora a spiccare il volo. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport sull’ex viola: “Una passeggiata serale. Entrato al 60′ sul punteggio di 0-0 nel match poi vinto dalla Juventus, l’ex Fiorentina non si è mai davvero iscritto alla partita. Il cambio Giroud-Jovic ha ulteriormente fiaccato un Milan già in difficoltà per l’espulsione di Thiaw e la prestazione del serbo è preoccupante. Se è questo non può in alcun modo aiutare il Milan. Voto 5”

ANCHE CALAMAI DELLO STESSO AVVISO SU JOVIC