Jovetic parla dal Montengro ed evita la Fiorentina: "Tata ottimo portiere, Adrian Mutu..."

Prima del match del Montenegro contro la Romania, Stevan Jovetic ha dichiarato: "Ciprian Tatarusanu e Costel Pantilimon? Li conosco entrambi, sono due ottimi portieri. Con Adrian Mutu ho giocato i pri...

Prima del match del Montenegro contro la Romania, Stevan Jovetic ha dichiarato: "Ciprian Tatarusanu e Costel Pantilimon? Li conosco entrambi, sono due ottimi portieri. Con Adrian Mutu ho giocato i primi due anni alla Fiorentina, non so se ci sia qualcuno al suo livello ma sono sicuro che la nazionale romena troverà un suo successore". Nessuna parola sulla Fiorentina e sul mercato, dunque, per l'attaccante dell'Inter che fino alla settimana scorsa sembrava ad un passo dal grande ritorno a Firenze. Neanche un accenno, sicuramente Jovetic è stato adeguatamente istruito a Milano, d'altronde l'ambiente ancora non si è placato e delle parole fuori posto potrebbero costare care.