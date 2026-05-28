Joseph Commisso: "Vittoria riflesso della visione e del lavoro al Viola Park, Rocco sarebbe molto orgoglioso"

Il messaggio social del presidente della Fiorentina dopo la vittoria dello Scudetto Primavera dei ragazzi guidati da Daniele Galloppa

Serata di festa al Viola Park per la vittoria della Fiorentina sul Parma che riporta i viola Campioni del campionato Primavera dopo 43 anni.

Al termine della partita, il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, si è complimentato con la squadra con un post su Instagram:

"Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1!

Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato.

Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo.



So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi.



Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina."