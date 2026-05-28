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Joseph Commisso: "Vittoria riflesso della visione e del lavoro al Viola Park, Rocco sarebbe molto orgoglioso"

Il messaggio social del presidente della Fiorentina dopo la vittoria dello Scudetto Primavera dei ragazzi guidati da Daniele Galloppa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 23:22
Joseph Commisso: "Vittoria riflesso della visione e del lavoro al Viola Park, Rocco sarebbe molto orgoglioso" - Labaroviola.com
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Serata di festa al Viola Park per la vittoria della Fiorentina sul Parma che riporta i viola Campioni del campionato Primavera dopo 43 anni.
Al termine della partita, il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, si è complimentato con la squadra con un post su Instagram:

"Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1!
Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato.
Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo.

So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi.

Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina."

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