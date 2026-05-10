Joseph Commisso esulta su Instagram e scrive: “Congratulazioni per la salvezza. Grazie ragazzi”

Queste le parole che Joseph Commisso scrive sui suoi canali social dopo il pareggio della Fiorentina col Genoa, che vale la salvezza matematica.

La Fiorentina conquista un punto prezioso contro il Genoa e centra ufficialmente la salvezza matematica. Al termine della gara, Joseph Commisso ha voluto affidare ai social tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla squadra viola. Sul proprio profilo Instagram, il dirigente ha pubblicato un messaggio semplice ma carico di entusiasmo: “Congratulazioni per la salvezza. Grazie ragazzi”.

Parole che testimoniano la vicinanza della proprietà al gruppo e il sollievo dopo una stagione complicata e ricca di difficoltà. Il pareggio ottenuto contro il Genoa permette infatti alla Fiorentina di blindare la permanenza in categoria con alcune giornate d’anticipo. Un risultato non accolto altrettanto serenamente dai tifosi allo stadio, che hanno duramente contestato la squadra al termine della partita.