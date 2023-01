Joaquin e l’età che avanza, si presenta con ossigeno e stampelle: “Vediamo se così mi rinnovano”

Joaquin, 41 anni e nessuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo, anzi, la volontà di continuare a giocare ancora a lungo. E sta cercando in tutti i modi di convincere la dirigenza del Betis Siviglia a rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per raggiungere il suo obiettivo l’ex Fiorentina ha provato anche a giocarsi la carta simpatia, presentandosi al centro di allenamento degli andalusi con una bombola d’ossigeno e una stampella: “Vediamo se mi rinnovano, io sto benissimo!!“, ha scritto in maniera evidentemente ironica.