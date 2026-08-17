Joao Mario si presenta alla Fiorentina: domani alle 15:00 la conferenza stampa

Domani la conferenza stampa di presentazione di Joao Mario

Fabio Paratici continua a rinforzare la rosa della Fiorentina e tra i nuovi innesti c'è anche Joao Mario, che ha già avuto modo di assaggiare il campo con la maglia viola. Il portoghese è infatti sceso in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento, andando anche vicino alla sua prima rete con la Fiorentina. A negargli la gioia del gol è stata soltanto la traversa, che ha respinto la sua conclusione. Per Joao Mario l'avventura in viola è dunque già iniziata sul terreno di gioco. Ora manca soltanto il momento della presentazione ufficiale: domani il nuovo acquisto sarà protagonista ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, dove potrà raccontare le sue prime sensazioni dopo l'arrivo a Firenze. La nota del club: