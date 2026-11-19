L'intervista Joao Mario: "Nessun rimpianto per la scelta di venire a Firenze. Il tocco di mano era involontario"

Joao Mario intervistato da Tuttosport sui temi caldi della Fiorentina, sull'attualità e sul suo passato juventino

La sosta per le nazionali sta per concludersi e Joao Mario si prepara a tornare in campo con la maglia della Fiorentina. Il difensore portoghese ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, nella quale ha affrontato diversi temi legati alla stagione viola, dal momento della squadra alle ambizioni personali.

Arrivato in estate con la formula del prestito oneroso con opzione di riscatto a giugno, il portoghese ha ritrovato continuità nelle ultime tre partite, dopo un avvio di stagione complicato. Durante la sosta, il lavoro si è concentrato soprattutto sugli aspetti da correggere, a partire dalla tenuta difensiva: «Sto bene e con i compagni sto lavorando per migliorare tutti gli aspetti del gioco, specie la fase difensiva perché subiamo tanti gol».

Il pareggio contro la Juventus, sua ex squadra nell'ultima parte della scorsa stagione dopo l'esperienza al Porto, ha lasciato un po' di amaro in bocca. La sensazione, infatti, è che la Fiorentina avrebbe potuto conquistare l'intera posta in palio: «Una sensazione amara. Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. È questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big. Lo abbiamo dimostrato quella sera anche se alla fine non sono arrivati i tre punti».

La sfida contro i bianconeri ha rappresentato anche un'occasione particolare per Joao Mario, che a Torino ha trascorso sei mesi prima di trasferirsi a Firenze. Inevitabile, dunque, tornare sull'episodio più discusso della partita, il presunto tocco di mano in area di rigore: «È stato speciale. A Torino sono stato soltanto sei mesi ma sono bastati per capire tutta la grandezza di quella società, insieme a tanti giocatori forti. Ma appena sono sceso in campo mi sono solo concentrato sul match. Ormai è acqua passata. Comunque ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. Possono pure pensarla diversamente, nel calcio è una cosa normale, ma la decisione finale a mio avviso è stata corretta».

Sotto la guida di Vanoli, il portoghese si è adattato a giocare sulla corsia mancina, nonostante la preferenza per la fascia destra. Una disponibilità che conferma la volontà di mettere le esigenze della squadra davanti a quelle individuali: «Ovviamente è un po' diverso anche se non è la prima volta che cambio fascia. Mi sto adattando. Ma se la squadra ha bisogno di me in questo ruolo eccomi. Tornare in Nazionale è uno dei miei obiettivi anche se ora la priorità è fare bene con la Fiorentina».

Joao Mario è tornato anche sulla parentesi juventina, conclusa anticipatamente nonostante un contratto in essere fino al 2030. Alla base della scelta, soprattutto, la necessità di trovare maggiore spazio: «Penso di aver iniziato bene la stagione poi l'allenatore ha fatto altre scelte e ho finito per giocare poco. Ma io sono uno che ha voglia di giocare sempre, di lì la decisione di andar via. Ma la Juve sta sempre nel mio cuore, una squadra a cui rimango legato, ho ancora un contratto, vediamo cosa accadrà. Ora però sono alla Fiorentina, in un club pieno di storia, per me è un motivo di orgoglio. Voglio fare bene e sono concentrato su questo. Al futuro come detto penserò poi».

Nessun rimpianto, invece, per la decisione di accettare la proposta viola. Anche nei momenti più difficili, il difensore non ha mai messo in discussione la propria scelta: «Mai. Nel calcio certi momenti capitano. Vero che abbiamo iniziato male anche per via dei tanti cambiamenti, ma ho sempre creduto che siamo una squadra forte. Ora stiamo crescendo, penso e spero che il peggio sia alle spalle»

Nel corso dell'intervista c'è spazio anche per il Portogallo e per il futuro della Nazionale dopo Cristiano Ronaldo. Joao Mario riconosce il valore dei giovani talenti a disposizione, ma non nasconde il dispiacere per il modo in cui è stato accompagnato il possibile addio del fuoriclasse, soprattutto se confrontato con l'omaggio riservato dall'Argentina a Lionel Messi: «Ripartiremo dai tanti talenti che per fortuna non ci mancano. Ma che dispiacere vedere che Cristiano non è stato salutato e omaggiato come ha fatto l'Argentina con Messi. Mi ha fatto male, Ronaldo meriterebbe la stessa partita celebrativa, speriamo che la facciano, lui è stato uno dei più grandi della storia del calcio. Ci ho giocato assieme, ricordo che mi accolse benissimo, è un top anche come persona».

Lunedì prossimo la Fiorentina sarà attesa dalla sfida contro il Monza di Gustavo Varela, capocannoniere del torneo con nove reti e già nel mirino di diverse grandi società. Il portoghese conosce bene le qualità dell'attaccante, che aveva già mostrato il proprio valore in patria: «No, già in Portogallo stava facendo bene, per giocare in un club come il Benfica devi essere forte. Lui è giovane ma sa già come colpire, può essere importantissimo anche per la nostra Nazionale. Voglio che faccia bene ma non lunedì».

Infine, un confronto tra due giovani talenti che Joao Mario ha avuto modo di conoscere da vicino: Kenan Yildiz e Franco Mastantuono. Entrambi, secondo il difensore, hanno le qualità per lasciare il segno nel calcio internazionale: «Sono due giocatori pieni di qualità, forti, in grado di decidere una partita. Hanno un grandissimo futuro, sono affezionato ad entrambi. Yildiz sta uscendo da un infortunio, quando tornerà farà benissimo».

Lo sguardo torna poi al campionato e ai prossimi impegni della Fiorentina contro Monza, Udinese, Cagliari e Parma. Quattro partite nelle quali sarà fondamentale raccogliere punti per dare continuità ai segnali di crescita: «Nelle prossime gare bisogna fare più punti possibili. Non sarà facile ma dobbiamo scendere in campo dando tutto e pensando di poter battere tutte»

Lo scrive stamattina in edicola Tuttosport