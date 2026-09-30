Joao Mario, grande gioia fuori dal campo: il terzino viola sarà babbo di una bambina

Fiocco rosa in arrivo per Joao Mario

Una bella notizia nella vita privata di Joao Mario e della sua compagna, che presto diventeranno genitori di una bambina. A rivelare il sesso della futura figlia è stato lo stesso terzino della Fiorentina, che ha condiviso sui social alcuni momenti del gender reveal.



Per Joao Mario sta quindi per iniziare una nuova fase della sua vita lontano dal campo. L’arrivo della prima figlia rappresenterà un momento speciale per il calciatore, che si prepara così a vivere una nuova esperienza anche fuori dal mondo del calcio.



QUI SOTTO IL POST PUBBLICATO DALLA COMPAGNA DEL CALCIATORE.