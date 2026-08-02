Joao Mario fuori dai convocati della Juventus per la tournée estiva: lo aspetta la Fiorentina

Il terzino portoghese non partirà con i bianconeri: un altro indizio che avvicina la chiusura del trasferimento in viola.

Arriva un nuovo indizio sul futuro di Joao Mario. Il terzino portoghese, infatti, è stato escluso dalla lista dei convocati della Juventus per la tournée estiva, un segnale che avvicina ulteriormente il suo trasferimento alla Fiorentina.

Il club viola continua ad attendere il via libera definitivo per chiudere l'operazione e regalare a Fabio Grosso un nuovo rinforzo per la corsia destra. Nelle ultime ore filtra infatti ottimismo sulla buona riuscita dell'affare.

L'esclusione dalla tournée rappresenta un ulteriore passo verso l'addio alla Juventus e lascia intendere come il futuro di Joao Mario sia ormai sempre più lontano da Torino. La Fiorentina resta alla finestra, pronta ad accogliere il giocatore non appena saranno sistemati gli ultimi dettagli dell'operazione.