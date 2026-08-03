Joao Mario: “Fiorentina grande club. Non conosco nessun compagno di squadra, ma sarà bello farlo adesso”

Il nuovo terzino viola ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: dalla scelta di Firenze al progetto, passando per il Viola Park e il messaggio ai tifosi.

Dopo la firma sul contratto e l'ufficialità, Joao Mario ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Fiorentina: "Sono molto felice di essere qua, la Fiorentina è un grande club e non vedo l'ora che inizi la stagione e di ottenere molte vittorie assieme".

Sul Viola Park: "Si l'ho visto è incredibile. Mi ha sorpreso davvero. Le strutture sono di primo ordine, quindi abbiamo tutto ciò che ci serve per fare un grande lavoro e spero che sarà una stagione ricca di successi".

Se conosceva qualcuno: "No, non conoscevo nessuno, so che c'è qualcuno che parla brasiliano, dunque la mia stessa lingua, ma compagni di squadra nessuno. Ma spero di farlo, spero di conoscerli bene adesso".

Su cosa lo ha convinto: "Tutto ciò che riguarda la storia Fiorentina: cosa rappresenta come squadra e come città. E' stato questo a convincermi a venire qui e mi è piaciuto molto il progetto che mi hanno presentato. Dunque, senza dubbio è stata una decisione facile la mia e come ho detto sono molto felice di essere qui.

Sui tifosi: "Non vedo l'ora di vederli allo stadio e lavoreremo sodo per regalare loro tante gioie nel corso di tutta la stagione"