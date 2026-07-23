Jimenez: “Il mio ruolo naturale è il terzino destro. La trattativa con la Fiorentina è stata troppo veloce”

Jimenez è stato presentato in conferenza stampa ai tifosi

Il calciatore della Fiorentina Jimenez è stato presentato al Viola Park, queste le sue parole:“La trattativa è stata troppo veloce, ho detto subito sì alla Fiorentina perché mi sono piaciute le prospettive. Sono molto felice di essere qui.”“Al Milan una tappa bella della carriera, ho cominciato lì. Adesso sono felice di essere qui e penso a lavorare e giocare per questa squadra.”“Sono troppo felice che ha vinto il mondiale la Spagna.”“Penso che sono giovane e devo crescere ancora. Non c’è niente di male a cambiare squadra. Se faccio bene le cose e mi alleno bene sarà bene per me.”“Alla fine penso che sia presto per parlare di obbiettivi. Penso a lavorare come tutta la squadra e migliorare ognuno e fare il meglio che si può fare.”“Io voglio giocare dove posso aiutare di più la squadra. Il mio ruolo però è il terzino destro, è quello che mi piace di più.”“È una settimana che sono qui, non ho sentito così tanto il mister per dirti cosa vuole di preciso da me. Sicuro lo capirò in questi giorni di preparazione e cercherò di fare il meglio possibile quello che mi chiede.”“Iraola è stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo. Ma è il passato e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che mi chiede.”“Penso che ci siano diversi modi di giocare. L’anno scorso la premier è stata un po’ più fisico che qua. Ma aver giocato tanto l’anno scorso mi farà bene per giocare di più qua.”“Si vede nel presente che tanti giocatori giovani fanno bene alla squadra. Con noi si allenano anche i ragazzi della primavera e si vede che hanno fame. Alla fine dove ho cominciato a giocar nei professionisti è stato nell’U23 e mi ha aiutato molto.”