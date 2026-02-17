Jegiellonia-Fiorentina sarà arbitrata da Gishamer: pochi cartellini e un precedente vittorioso con i viola

Domani alle 21 la Fiorentina giocherà il playoff di andata di Conference League contro lo Jagellonia, la UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per il match. Sarà l’austriaco Gishamer ad arbitrare il match, un arbitro che tira fuori pochi cartellini e lascia molto giocare. In stagione infatti in 20 presenze appena 61 cartellini gialli ma soprattutto 0 cartellini rossi. Quest’anno ha abritrato anche in Champions League e in Europa League. Non sarà una nvità per la Fiorentina che lo ha già avuto lo scorso anno quando i ragazzi di Palladino vinsero per 2-0 contro i New Saints