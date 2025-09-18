Jeda : “La Fiorentina sarà protagonista per le posizioni europee. Pioli ha grande esperienza”

L’ex attaccante brasiliano con cittadinanza italiana, Jeda, ha analizzato l’avvio in salita della stagione della Fiorentina.

L’ex calciatore di Lecce e Cagliari , in un intervista rilasciata a News.Superscommesse.it , ha parlato della partenza della Fiorentina e sul tempo che servirà per recepire le richieste di mister Pioli.

Queste le sue dichiarazioni: “Nella Fiorentina ci sono stati tanti cambiamenti e quindi bisogna dare tempo all’allenatore di conoscere lui la squadra e poi di amalgamare i vari calciatori a sua disposizione. Aspettiamo 7-8, anche 10 giornate e cominceremo a capire meglio se i soldi sono stati spesi più o meno bene. Dal mio punto di vista, la Fiorentina sarà protagonista in questo campionato, di certo non nella lotta scudetto, bensì per le altre posizioni europee subito dietro..D’altronde ha tutto per fare bene: ha speso, ha in allenatore di grandissima esperienza e può fare un cammino importante”.