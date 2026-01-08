Javi Mata: "Solomon ha grandi qualità tecniche e gli serve continuità per mostrare il suo talento"

Oggi, durante il programma Pentasport di Radio Bruno, Javi Mata, giornalista dell’As Villarreal, è intervenuto parlando del neo acquisto della Fiorentina, Solomon, ex giocatore del “Submarino Amarillo...

Oggi, durante il programma Pentasport di Radio Bruno, Javi Mata, giornalista dell’As Villarreal, è intervenuto parlando del neo acquisto della Fiorentina, Solomon, ex giocatore del “Submarino Amarillo”:

"Solomon è un calciatore capace di mettere in difficoltà gli avversari negli ultimi 30 metri: sa tirare da fuori area, saltare l’uomo e inventare giocate decisive. È un giocatore individualista, ma con grandi qualità tecniche che possono fare la differenza se sfruttate nel modo giusto. Il suo periodo al Villarreal, però, non è stato semplice. Non ha trovato spazio perché la sua situazione non gli è stata spiegata chiaramente. Quando ha firmato, non gli è stato definito il ruolo e davanti a sé aveva troppi concorrenti. L’allenatore non amava giocare con due esterni larghi, e lo faceva solo in caso di necessità, quando serviva vincere velocemente una partita. Solomon ha bisogno di continuità: giocare regolarmente gli permette di esprimere le sue qualità e dare superiorità alla squadra, creando problemi agli avversari e portando potenzialmente al gol. Non ha avuto fortuna in Spagna, ma se gli viene concesso di esprimersi e di agire con tranquillità può essere un elemento determinante. Ha bisogno di spazio per creare. I fischi ricevuti per motivi religiosi non lo toccano. Contro la Juventus non ha giocato perché coincideva con una festività importante per lui, ma è una persona molto religiosa e questo fa parte della sua vita."