Jacopo Simonelli è il nuovo innesto dell'Ufficio Stampa della Fiorentina e affiancherà Mastronardi

Il nuovo ingresso andrà ad affiancare Arturo Mastronardi nell'area comunicazione viola

Novità nell'ufficio stampa della Fiorentina. Da oggi, 7 agosto, Jacopo Simonelli entra a far parte dello staff del club viola, affiancando Arturo Mastronardi. Una nuova figura che va dunque a rinforzare l'area comunicazione gigliata.

Simonelli vanta una lunga esperienza nel settore: per sette anni ha ricoperto un ruolo analogo all'interno dell'ufficio stampa della Lazio. In precedenza aveva collaborato con alcune testate della capitale, tra cui LazioPress e Voce Giallorossa. Ora è pronto a iniziare il suo percorso nella grande famiglia viola.