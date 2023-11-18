Jackpot piatti e progressivi sul sito web Amunra: Specifiche e differenze

I casinò online offrono diverse categorie di software per soddisfare un ampio pubblico. I profili di gioco possono ammontare a diverse centinaia o migliaia di prodotti. I software si differenziano per...

I casinò online offrono diverse categorie di software per soddisfare un ampio pubblico. I profili di gioco possono ammontare a diverse centinaia o migliaia di prodotti. I software si differenziano per diversi parametri, tra i quali spicca il tipo di jackpot. Nell'articolo prenderemo in considerazione questo criterio. I lettori scopriranno quali tipi di jackpot sono offerti sul sito web di Amunra e ne studieranno le differenze.

Le slot sono il tipo di intrattenimento più popolare sul sito di gioco d'azzardo. Questa categoria di software offre il profilo più ricco di opzioni. I giochi si differenziano per i tipi di jackpot, che si dividono in flat-top e progressivi.

Differenza tra jackpot flat-top e progressivi sul sito web Amunra

Quando si parla di tipi di jackpot sul sito Amunra, il software si divide in due gruppi.

I jackpot flat-top significano che la dimensione finale del montepremi è determinata e fissa. I giocatori sanno quanto denaro possono vincere prima di iniziare la partita.

I jackpot progressivi (o accumulativi) hanno il significato opposto. In questo caso, la dimensione finale non è stabilita, poiché una piccola percentuale di ogni puntata effettuata da tutti i giocatori viene presa in considerazione per il montepremi finale. Ciò significa che il premio finale dipende dal numero di sessioni di gioco e dalle puntate effettuate in un determinato gioco. Il montepremi cumulativo è formato dai giocatori stessi. Le sue dimensioni aumentano costantemente fino a quando un giocatore fortunato lo colpisce e si aggiudica l'intero banco, dopodiché il jackpot viene riportato a 0 e ricomincia ad accumularsi.

Jackpot piatti e jackpot progressivi: Qual è il migliore?

È impossibile dire che un tipo di montepremi sia migliore di un altro. Ogni variante di jackpot ha i suoi pro e i suoi contro. I giocatori scelgono i giochi in base alle loro preferenze personali e alle dimensioni del loro bankroll.

Pro del jackpot fisso

I montepremi fissi sono vantaggiosi grazie ai seguenti vantaggi:

I giocatori sanno in anticipo quanto denaro possono vincere e possono valutare la redditività del gioco. La volatilità è più bassa nella maggior parte dei casi, il che rende questo software adatto ai neofiti. La varietà dei giochi è più ricca, poiché la maggior parte degli sviluppatori di software produce più giochi con questo tipo di montepremi.

Vantaggi dei jackpot progressivi

I montepremi cumulativi sono vantaggiosi per i seguenti motivi:

Vincite potenzialmente più alte, se non vengono accumulate fin dall'inizio. Un montepremi di dimensioni illimitate. Un gioco emozionante con molteplici vantaggi e bonus.

Tuttavia, se il jackpot è stato appena azzerato, il montepremi è piuttosto basso. Pertanto, è necessario monitorarlo.

Altri criteri da analizzare sul sito web di Amunra

Entrambi i tipi di jackpot si trovano nelle slot. Tuttavia, oltre ai montepremi, gli scommettitori dovrebbero prestare attenzione ad altri parametri quando selezionano un gioco adatto sul sito web di Amunra. Questi includono:

Volatilità. Questo indicatore è responsabile del livello di rischio. I giochi ad alta volatilità sono preferibili per gli scommettitori che hanno un grosso portafoglio, poiché generano combinazioni vincenti raramente. I prodotti a bassa volatilità danno vincite frequenti, ma l'entità dei premi è moderata. RTP. Questo parametro indica la quantità di denaro investito che il gioco paga come premio. Bonus di gioco. Le slot hanno diversi bonus forniti come parte del gioco. Si tratta di moltiplicatori, giri bonus, giri extra, ecc. Genere. La varietà di generi è molto varia. Avventura, horror, frutta, fumetti, film, ecc. Meccaniche. Alcuni giochi utilizzano libri, cluster o altre meccaniche per diversificare il gameplay.

Infine, ricordiamo che le slot vengono fornite in modalità demo sul sito web di Amunra per testare il gameplay e le sue peculiarità. Pertanto, non perdete questa opportunità di studiare un nuovo software senza rischi. Attuate questa strategia quando scegliete un gioco adatto per evitare errori e rendere le puntate più redditizie.