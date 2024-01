Italiano: “Vogliamo reagire dopo il ko di Sassuolo. Faraoni aiuterà a far maturare Kayode, recuperiamo Sottil”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola, mister Vincenzo Italiano ha così parlato alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Udinese, presentando così l’incontro contro la squadra di Cioffi: “La concentrazione deve essere tutta sull’Udinese perché in questo momento dobbiamo essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo. Serve la massima concentrazione su questo impegno, poi penseremo alla Supercoppa dal giorno dopo. Domani la massima concentrazione deve essere sul campionato, dobbiamo ripartire e muovere la classifica perché ci teniamo tanto”.

Poi ha proseguito: “Udinese avversario difficile da affrontare, molto forte fisicamente che ha anche qualità. È una squadra difficile da affrontare, come sempre. L’abbiamo preparata su quelli che possono essere i nostri punti di forza sapendo che, come tutte le partite, va affrontata con il massimo impegno e lo spirito di vincere sempre. La classifica e il periodo in cui siamo richiedono punti”.

Su Faraoni e il recupero di Sottil: “Abbiamo aggiunto un calciatore importante, d’esperienza come Faraoni. Sono convinto che ci darà una grandissima mano e ci aiuterà a far maturare anche Kayode. Negli ultimi due allenamenti si è aggregato Sottil, quindi lo recuperiamo. Per il resto stiamo tutti bene, daremo battaglia a questa Udinese”.

Infine: “Dobbiamo stare concentrati su questo impegno, dobbiamo reagire dopo la sconfitta contro il Sassuolo perché siamo in una situazione bella di classifica e dobbiamo continuare ad alimentarla. Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni, si archivia, si riparte e domani dobbiamo cercare di fare punti”.