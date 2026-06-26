Italiano spinge forte per Vlahovic. TMW: "Nuovi contatti con il Besiktas. E' il principale obiettivo"

Italiano vuole portare Vlahovic in Turchia

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra l'entourage dell'attaccante serbo e il Besiktas, deciso a portarlo a Istanbul. Dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus, Vlahovic è uno degli obiettivi principali del club turco. A spingere per il suo arrivo è Vincenzo Italiano, che lo avrebbe indicato come la priorità assoluta per rinforzare l'attacco.

L'allenatore conosce molto bene il centravanti dai tempi della Fiorentina e vorrebbe ricomporre una coppia che, nella prima parte della stagione 2021/22, aveva ottenuto ottimi risultati in maglia viola. La trattativa è ancora in corso, ma i nuovi contatti confermano la volontà del Besiktas di accelerare per convincere Vlahovic ad accettare la destinazione turca.