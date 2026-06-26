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Italiano spinge forte per Vlahovic. TMW: "Nuovi contatti con il Besiktas. E' il principale obiettivo"

Italiano vuole portare Vlahovic in Turchia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 18:24
Italiano spinge forte per Vlahovic. TMW: "Nuovi contatti con il Besiktas. E' il principale obiettivo" -
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Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra l'entourage dell'attaccante serbo e il Besiktas, deciso a portarlo a Istanbul. Dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus, Vlahovic è uno degli obiettivi principali del club turco. A spingere per il suo arrivo è Vincenzo Italiano, che lo avrebbe indicato come la priorità assoluta per rinforzare l'attacco.

L'allenatore conosce molto bene il centravanti dai tempi della Fiorentina e vorrebbe ricomporre una coppia che, nella prima parte della stagione 2021/22, aveva ottenuto ottimi risultati in maglia viola. La trattativa è ancora in corso, ma i nuovi contatti confermano la volontà del Besiktas di accelerare per convincere Vlahovic ad accettare la destinazione turca.

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