Italiano: “Sconfitta meritata, ma il destino è ancora tutto nelle nostre mani. Mi dispiace per i tifosi”

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio Marassi, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Abbiamo trovato una squadra che si è divertita e che ha giocato con la mente libera, perdiamo meritatamente, abbiamo ancora un match ball, il destino è ancora nelle nostre mani, non possiamo puntare il dito contro tante situazioni, dobbiamo solo giocare e vincere una partita

Temevo questa partita, è dura per l’approccio alle partite, se non l’approccio bene può finire male, mi dispiace per chi ci è venuto a vedere, ne abbiamo un’altra e possiamo farcela perchè ce lo meritiamo. Le partite si preparano tutte allo stesso modo, casa o trasferta, fuori casa solo a Napoli ultimamente abbiamo fatto bene, puntare il dito non ha senso. Dobbiamo reagire, non ce l’aspettavamo, merito alla Sampdoria, anche se avevamo più motivazioni queste non vanno in campo. In tre giorni dobbiamo ricaricare le pile, mi auguro che lo stadio ci sostieni e dobbiamo giocare diversamente da oggi se vogliamo vincere”

JOE BARONE PARLA DI ITALIANO