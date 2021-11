Italiano sa che c’è da battere il ferro finché è caldo: con l’Empoli derby della verità

L’Empoli, sempre attento a tenere i conti in ordine, dall’altra le ambizioni della Fiorentina. Monte ingaggi? Quello viola ammonta a 64, quello azzurro sotto i 15. Italiano sa che ora c’è da battere il ferro finché è caldo. Il tecnico cerca di valutare la capacità del gruppo ed il derby è come una sfida della verità. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

