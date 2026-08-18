Italiano ricostruisce la sua prima Fiorentina al Besiktas: Dopo Vlahovic punta Nico Gonzalez
L’argentino in uscita dalla Juventus piace al Besiktas, dove ritroverebbe Vlahovic e Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 16:08
Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Besiktas sarebbe molto interessato a Nico Gonzalez. Per ora si ragiona su un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo, stessa formula usata all'Atletico Madrid la scorsa stagione.
Qualora la trattativa andasse in porto, al Besiktas si ricomporrebbe un pezzo importante della Fiorentina targata 2021-2022. L’attaccante argentino ritroverebbe infatti Dusan Vlahovic, suo ex compagno di squadra in viola, e Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina in quella stagione.