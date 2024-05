Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato di Claudio Ranieri, alla sua ultima panchina della carriera, ai microfoni di Dazn: “Ha ottenuto risultati grandiosi in contesti che partivano per tutt’altri obiettivi: penso al Leicester ma anche al Parma. E’ una persona fantastica, che si fa voler bene da tutti: colleghi, tifosi, giocatori. Oggi siamo contenti di essere qui per la sua ultima partita”