Italiano pronto al grande salto, Di Marzio rivela: "Avanza fortemente per la panchina del Napoli"

Proseguono i contatti sia con Italiano che con Allegri, che non rientra più nei piani del Milan dopo la mancata qualificazione Champions

Terminato il campionato di Serie A, chiuso al secondo posto dopo un'annata complicata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis pensa al futuro. Infatti, Antonio Conte non continuerà il suo percorso in azzurro e la società è al lavoro per trovare il candidato ideale per sostituirlo. Come ampiamente raccontato, sono due i nomi in cima alla lista della dirigenza.

Dunque, proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. Al momento, la candidatura dell'attuale allenatore del Bologna avanza fortemente, ma anche quella di Allegri resiste. Lo scrive Gianluca Di Marzio