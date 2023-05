Italiano: “Fatta la nostra partita. Loro non mollano mai, bravi a sfruttare il poco che abbiamo concesso”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così commentato la sconfitta per 2-1 contro il Basilea: “Abbiamo giocato facendo la partita e concedendo poco. Loro non mollano mai e rimangono sempre vivi. Stavamo gestendo bene, ma loro sono stati bravi. Ancora non è chiusa, andiamo lì per ribaltare la partita”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo concesso solo 2/3 occasioni, ma hanno sfruttato in pieno. Abbiamo fatto la nostra partita, ma non abbiamo segnato. Però ripeto, c’è un altro tempo da giocare a Basilea”.

Infine, sul ritorno: “Mi aspetto un clima caldo. Cercheremo di scardinare la difesa bassa, dobbiamo cercare soluzioni provando a trovare il gol”