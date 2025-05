Italiano: “Doveroso salutare Firenze, tre anni splendidi. Peccato non aver alzato un trofeo insieme”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina: “Sono stato tre anni splendidamente e ho avuto un grande rapporto con tutti, soprattutto con la curva Fiesole. Per me, è doveroso il saluto così come del mio vice che è di Firenze. Conoscere questa gente e lavorare qui a Firenze in diverse stagioni è stato molto bello. Peccato non aver alzato un trofeo insieme a loro: io qui sono stato benissimo e mi sono emozionato”.

Sull’euforia degli ultimi giorni: “Difficile dopo aver conquistato un trofeo, festeggiamenti e altro. La prestazione siamo venuti a farla, magari l’attenzione non l’abbiamo messa: abbiamo concesso quei tre gol e loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Complimenti alla Fiorentina, che ha avuto la meglio, e complimenti comunque ai miei”.

Sul futuro: “Parleremo a fine stagione dopo che si erano raggiunti gli obiettivi. Programmeremo ciò che ci sarà nel futuro”.