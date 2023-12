Vincenzo Italiano nel pre partita di Fiorentina-Salernitana ai microfoni Dazn. Queste le sue parole sugli attaccanti: “Beltran torna a fare la punta. Torna a fare quello che ha fatto sempre, che sia più avanti o più indietro. Il suo mestiere è quello. Oggi ha la possibilità di essere più vicino alla porta. Speriamo che non manchi quella qualità per vincere le partite. Abbiamo anche altri giocatori a disposizione, come Kouame, Nzola e Nico Gonzalez pronti a subentrare”