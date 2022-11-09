Italiano: "Adesso siamo più diretti, andiamo verticale. E stiamo trovando qualche vantaggio"

Vincenzo Italiano è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Salernitana. Queste sono le sue parole ai microfoni di Dazn: "Quando non concretizzi devi cambiare qualcosa. Cerchiamo di essere più vertic...

Vincenzo Italiano è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Salernitana. Queste sono le sue parole ai microfoni di Dazn: "Quando non concretizzi devi cambiare qualcosa. Cerchiamo di essere più verticali nella metà campo avversaria. Cerchiamo di essere diretti e di andare in profondità, qualche vantaggio lo stiamo trovando".

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