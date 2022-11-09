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Italiano: "Adesso siamo più diretti, andiamo verticale. E stiamo trovando qualche vantaggio"

Vincenzo Italiano è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Salernitana. Queste sono le sue parole ai microfoni di Dazn: "Quando non concretizzi devi cambiare qualcosa. Cerchiamo di essere più vertic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 20:42
Italiano: "Adesso siamo più diretti, andiamo verticale. E stiamo trovando qualche vantaggio" - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Vincenzo Italiano è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Salernitana. Queste sono le sue parole ai microfoni di Dazn: "Quando non concretizzi devi cambiare qualcosa. Cerchiamo di essere più verticali nella metà campo avversaria. Cerchiamo di essere diretti e di andare in profondità, qualche vantaggio lo stiamo trovando".

IL SINDACO NARDELLA SVELA LA TARGA IN ONORE DI CICCIO RIALTI IN TRIBUNA STAMPA, APPLAUSI DA TUTTO LO STADIO

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