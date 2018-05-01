Labaro Viola

Italia, Roberto Mancini sarà il nuovo Ct della Nazionale

La notizia è stata riportata da Sportmediaset, il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. L’attuale allenatore dello Zenit è andato ieri alla Figc a Roma e ha raggiunto un accordo: manca dun...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 17:08
Italia, Roberto Mancini sarà il nuovo Ct della Nazionale -
Rassegna Stampa
Mancini
Condividi

La notizia è stata riportata da Sportmediaset, il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. L’attuale allenatore dello Zenit è andato ieri alla Figc a Roma e ha raggiunto un accordo: manca dunque soltanto l’annuncio ufficiale, che arriverà dopo la rescissione con il club russo. Mancini debutterà sulla panchina azzurra il 28 maggio in occasione dell’amichevole contro l’Arabia Saudita dopodiché giocherà contro Francia e Olanda, amichevoli programmate per il 1° e 4 giugno. Primo appuntamento ufficiale il 7 settembre contro la Polonia nella Nations League.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok