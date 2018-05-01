Italia, Roberto Mancini sarà il nuovo Ct della Nazionale

La notizia è stata riportata da Sportmediaset, il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. L’attuale allenatore dello Zenit è andato ieri alla Figc a Roma e ha raggiunto un accordo: manca dun...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2018 17:08

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