Italia, Roberto Mancini sarà il nuovo Ct della Nazionale
La notizia è stata riportata da Sportmediaset, il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. L’attuale allenatore dello Zenit è andato ieri alla Figc a Roma e ha raggiunto un accordo: manca dun...
La notizia è stata riportata da Sportmediaset, il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. L’attuale allenatore dello Zenit è andato ieri alla Figc a Roma e ha raggiunto un accordo: manca dunque soltanto l’annuncio ufficiale, che arriverà dopo la rescissione con il club russo. Mancini debutterà sulla panchina azzurra il 28 maggio in occasione dell’amichevole contro l’Arabia Saudita dopodiché giocherà contro Francia e Olanda, amichevoli programmate per il 1° e 4 giugno. Primo appuntamento ufficiale il 7 settembre contro la Polonia nella Nations League.