Italia-Belgio, Fagioli verso la panchina: la probabile formazione per la gara di venerdì

Gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Italia

L’esordio degli Azzurri in Nations League si avvicina. Venerdì 25 settembre, alle ore 20:45, l’Italia affronterà il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima sfida della competizione.

Il CT Roberto Mancini sta lavorando in questi giorni sulle possibili scelte di formazione, con gli ultimi allenamenti che saranno decisivi per sciogliere i dubbi in vista della gara. Tra i giocatori che cercano spazio c’è anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina, tornato tra i convocati della Nazionale, è in ballottaggio per una maglia a centrocampo, ma secondo le ultime indicazioni dovrebbe partire dalla panchina.

Resta comunque la speranza, per tutti i tifosi viola e per lo stesso Fagioli, di poterlo vedere in campo a gara in corso. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe infatti avere la sua occasione nel corso della sfida e tornare così a vestire la maglia azzurra.

Questa la probabile formazione:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori.