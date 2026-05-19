Iraola blocca in casa il City e resta aggrappato alla zona Europa. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni!

Il Bornemouth blocca il Manchester City di Guardiola in casa e regala il titolo della Premier League all'Arsenal di Arteta

Dopo 22 anni di attesa, il sogno dell’Arsenal diventa finalmente realtà: la squadra di Mikel Arteta è campione d’Inghilterra per la quattordicesima volta nella sua storia, coronando un percorso lungo e costruito nel tempo, culminato con un titolo inseguito a lungo e ora conquistato.

La notizia che tutti aspettavano arriva da Bournemouth, dove il Manchester City fa 1-1: un pareggio che spegne definitivamente le speranze di rimonta della squadra di Pep Guardiola. Con questo risultato, i Citizens si portano a quattro punti dalla vetta a una giornata dal termine, rendendo matematicamente irraggiungibili i Gunners. Al City serviva esclusivamente una vittoria per continuare a sperare.

Il Bournemouth, protagonista di una stagione sorprendente, conferma il proprio momento positivo ma il gol subito al 95' pesa enormemente nel cammino verso la qualificazione alla Champions: il Liverpool, quinto in classifica, è a tre punti. Per l’Arsenal si tratta di una liberazione sportiva e simbolica: dopo la celebre generazione degli "Invincibili", il club londinese ritrova un nuovo ciclo vincente, costruito su identità, continuità tecnica e crescita progressiva sotto la guida di Arteta. Un progetto che ha riportato i Gunners al vertice del calcio inglese dopo oltre due decenni, restituendo al club una dimensione da protagonista assoluto in Premier League. Ma la stagione non è finita: c'è ancora la finale contro il Paris Saint-Germain, per rendere quest'annata davvero indimenticabile, come riportato da TMW.