Inzaghi: "Tomovic era da espulsione, sarebbe finita la partita. Abbiamo meritato la vittoria".

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Premium Sport:"Partirei dai primi sessanta minuti della Lazio che sono stati ottimi. Tomovic meritava seconda me l'espulsione e lì la...

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

"Partirei dai primi sessanta minuti della Lazio che sono stati ottimi. Tomovic meritava seconda me l'espulsione e lì la partita sarebbe finita. Poi ci siamo abbassati troppo e abbiamo perso lucidità, ma è una vittoria meritata. Cambiano gli obiettivi? Noi dobbiamo continuare a lavorare cercando di crescere e migliorarci. Fiorentina? L'abbiamo incontrata l'anno scorso e quest'anno abbiamo studiato il suo gioco. Penso che Bastos, De Vrij e Radu abbiano disputato un'ottima gara. La partita sarebbe finita 2-0 con l'espulsione di Tomovic, ma la Fiorentina ha giocatori di qualità. Poi siamo stati bravi a chiuderla. Sapevamo che avevamo di fronte una squadra forte".