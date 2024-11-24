Inzaghi sorride in vista della Fiorentina: Calhanoglu e Lautaro già in gruppo. Domani gli esami di Acerbi

Simone Inzaghi ritroverà due giocatori molto importanti in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica prossima (ore 18.00). Ieri Lautaro Martinez era indisponibile causa febbre, mentre Hakan C...

Simone Inzaghi ritroverà due giocatori molto importanti in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica prossima (ore 18.00). Ieri Lautaro Martinez era indisponibile causa febbre, mentre Hakan Calhanoglu non è tornato al meglio dalla nazionale ed è risparmiato per precauzione: entrambi questa mattina si sono allenati in gruppo e saranno quindi disponibili in Europa. Apprensione, invece, per le condizioni di Francesco Acerbi. Il centrale dell'Inter ha infatti chiesto il cambio ieri contro il Verona dopo soli 15 minuti dopo aver sentito tirare il flessore: per non rischiare ha chiamato subito la panchina e ha chiesto il cambio. Secondo Sky, dopo le valutazioni di oggi ad Appiano, domani farà gli esami per capire l'entità dell'infortunio.

CORRIERE DELLO SPORT: “FORMAZIONE? TUTTO DIPENDERÀ DA CATALDI, PUÒ ESSERE TITOLARE”

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