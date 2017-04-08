Inzaghi: "Bernardeschi è bravissimo, può giocare in qualsiasi squadra"

Bernardeschi e Berardi sono tra i migliori in questo momento

Simone Inzaghi, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha speso alcune parole per i giovani italiani che si sono messi in mostra nel corso di questa stagione, ed in particolare per il numero 10 viola Federico Bernardeschi: "Berardi, Bernardeschi sono bravissimi, sono pronti a giocare in qualsiasi squadra. Io penso che in prospettiva anche il nostro Murgia sia destinato a diventare un giocatore fondamentale. Ha dimostrato martedì di saper entrare venti minuti in un derby con grandissima personalità. Io lo sto gestendo nel migliore dei modi, davanti a lui ha giocatori importanti, ma se continua a lavorare con questa testa da atleta, come sta facendo, secondo me potrà dare grandissime soddisfazioni".