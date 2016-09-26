Intrigo Gomez: le verità nascoste tra Fiorentina e Besiktas...

Dalla Turchia attaccano: "La Fiorentina sta nascondendo qualcosa. Ci deve dei soldi

Il filo che lega Mario Gomez alla Fiorentina sembra non volersi spezzare, infatti, dopo le tribolate ed altalenanti stagioni che hanno visto l'attaccante vestire la maglia viola, sembra che il legame fra il tedesco e la Fiorentina sia destinato a proseguire, questa volta però per vie legali.

Stando ad alcune indiscrezioni emerse nella giornata di oggi sembra che dalla Turchia filtrino alcuni dubbi in merito al trasferimento che ha riportato Gomez in patria, per indossare la maglia del Wolfsburg. Infatti, secondo le dichiarazioni rilasciate dal segretario generale del Besiktas, Ahmet Urkmezgil, il club turco rivendicherebbe il mancato pagamento della metà dell'importo dovuto che la Fiorentina ha acquisito grazie alla cessione di Gomez.

Parole forti quelle del segretario turco che accusa direttamente la Fiorentina: "La Fiorentina sta nascondendo la verità sul trasferimento di Gomez. Mancano dei soldi, ma siamo già al lavoro con i nostri intermediari per far chiarezza sulla situazione".