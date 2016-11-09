Qui Inter: il destino di Jovetic passa nelle mani di Pioli. Se il tecnico decidesse di farne a meno...

Come riportato da Gazzamercato.it, l'ex viola Stevan Jovetic spera di poter trarre beneficio dal cambio di allenatore in casa Inter. Sono in molti, infatti, i giocatori la cui carriera in passato è st...

Come riportato da Gazzamercato.it, l'ex viola Stevan Jovetic spera di poter trarre beneficio dal cambio di allenatore in casa Inter. Sono in molti, infatti, i giocatori la cui carriera in passato è stata rilanciata dall’arrivo di Pioli, una sorta di "resuscitatore".

Per quanto riguarda il montenegrino, ad agosto il suo passaggio alla Fiorentina sfumò negli ultimissimi giorni di mercato, ma l’idea non è ancora tramontata. Con de Boer Jovetic ha visto soprattutto i compagni dalla panchina e non è da escludersi che Corvino possa tentare il colpaccio a gennaio per riportare Jovetic a Firenze. Spetterà comunque a Pioli valutarlo per poi decidere se dare o meno il via libera alla cessione.