Inter caos Covid, positiva quasi tutta la dirigenza. Nessun contatto con i giocatori

Secondo quanto appreso da FCIN1908, in casa Inter è scattato immediatamente l’isolamento fiduciario, come previsto dal protocollo sanitario. Per quanto riguarda questo aspetto non è detto che i giocatori nerazzurri rimangano tutti a dormire ad Appiano Gentile (chi per esempio vive da solo o non ha la famiglia presente in questo momento, potrebbe rientrare nella propria abitazione). In ogni caso, il centro sportivo nerazzurro è perfettamente organizzato e predisposto affinché tutte le regole sanitarie previste vengano rispettate. Il gruppo squadra, che nei giorni immediatamente precedenti non ha avuto contatti diretti con la dirigenza, si sottoporrà oggi (come da protocollo) ai tamponi.