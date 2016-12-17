Intanto il M’gladbach perde sul campo dell’Augsburg (1-0) che lo supera in classifica

I prossimi avversari della Fiorentina stesi da un gol di Hinteregger nel finale

Sono scesi in campo questo pomeriggio i prossimi avversari della Fiorentina in Europa League, ossia i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Nella partita valevole per la 15^ giornata di Bundesliga la squadra di Schubert ha fatto visita all’Augsburg, uscendo sconfitta dalla sfida della SGL Arena. Il gol partita lo segna Hinteregger a un quarto d’ora dalla fine e, oltre a regalare i tre punti ai suoi, è decisivo anche per il sorpasso in classifica proprio ai danni dei bianconeri che restano così fermi a 16 punti.