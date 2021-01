Intanto Cattelan si candida per giocare contro la Fiorentina in Coppa Italia con la maglia dell’Inter

Ha fatto scalpore, tra i sorrisi e un po’ di ironia, la scelta del Crawley Town, club inglese militante in League Two, di far giocare nel secondo tempo della sfida di FA Cup contro il Leeds United il presentatore televisivo Mark Wright, tifoso della squadra.

Evidentemente, in tanti vorrebbero imitarlo. A cominciare da Alessandro Cattelan, noto grande tifoso dell’Inter che, con un post su Twitter, si è scherzosamente candidato a un ruolo nella squadra di Conte per la sfida di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco il post del noto presentatore di Sky

Se mercoledì in coppa Italia ci fosse bisogno di turn over, @inter io sono caldissimo. https://t.co/hrGIMf0pkf — alessandro cattelan (@alecattelan) January 10, 2021

