Intanto per Antognoni arrivano anche le congratulazioni del Governo

Il Ministro dello Sport Luca Lotti ha raggiunto telefonicamente Antognoni per congratularsi con lui

Che il ritorno in società di Giancarlo Antognoni fosse uno degli eventi più attesi di questo inizio anno era ben noto, tanto che anche le più alte istituzioni hano voluto congratularsi con l'Unico 10 per il nuovo incarico che andrà a ricoprire nella Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato dall'Ansa, pare che anche il Ministro dello Sport, Luca Lotti (PD), abbiano raggiunto telefonicamente proprio Antognoni per congratularsi vivamente con lui in vista del nuovo ruolo che ricoprirà nella dirigenza viola.